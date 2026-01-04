«Воспринимают нас как опасность»: в Волжском выхаживают отравленных живодером лошадей





В конном клубе "У озера" второй месяц подряд восстанавливают отравленных живодером лошадей. По словам сотрудников, животным предстоит не только физическая, но и психологическая реабилитация.

Устранив самые серьёзные и угрожающие жизни последствия отравления, работники клуба пытаются справиться и с другими вскрывшимися во время лечения проблемами.

- К счастью, сейчас все лошади стабильны. Но мы по-прежнему долечиваем одного коня и выправляем последствия нанесенного урона здоровью другому, - рассказали сотрудники центра. - Из-за того, что мы самостоятельно проводили все медицинские манипуляции - ставили катетеры, капельницы, зонды и делали промывание - многие животные воспринимают нас как опасность. И, конечно, с этим тоже предстоит работать.

В прошлом году постояльцы конного клуба "У озера" дважды подверглись нападению. В апреле двое коней погибли после инъекций смертельного яда. А в декабре на территорию центра вновь пробрался отравитель, покусившийся на жизни пятерых животных. После впрыскивания в ротовую полость едкой кислоты лошади не могли принимать пищу, что грозило им гибелью.

История с отравлением обрела широкий общественный резонанс, и вскоре сотрудники полиции задержали предполагаемого живодера. По словам сотрудников клуба, задержанный мужчина был им знаком. Они утверждают, что на жестокое преступление он мог пойти ради устранения конкурентов.

Накануне Нового года стало известно, что волгоградца отпустили из-под стражи под подписку о невыезде. После такой новости в конном клубе в очередной раз задумались об усилении безопасности.

- Конечно, мы предпринимаем дополнительные меры безопасности, - пояснили в конном клубе. – Устанавливаем дополнительные видеокамеры, которые будут просматривать территорию и позади конюшен. Планируем также сделать полностью закрытую пристройку, чтобы туда больше никто не мог проникнуть.

