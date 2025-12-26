Волгоградцам пообещали сохранение переписки в WhatsApp*





О полной блокировке WhatsApp* уже в ближайшее предупредил российский эксперт Алексей Раевский. Волгоградцы, как и многие россияне, уже давно заметили плохую работу мессенджера. Ранее Роскомнадзор предупредил, что полная блокировка WhatsApp* станет неизбежной, если компания продолжит игнорировать требования российского законодательства.

При этом, считает эксперт, сам мессенджер останется, а история переписки сохранится. Он подчеркнул, что контакты, как правило, хранятся не в самом мессенджере, а в телефоне, поэтому беспокоится об их сохранности не стоит.



* Компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Instagram, WhatsApp и Facebook, признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена в РФ.





