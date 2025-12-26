



Жители региона все чаще стали пользоваться цифровыми услугами. В 2025 году они обратились за получением массовых социально значимых услуг в электронном виде почти 4 млн раз.

В облкомцифры отметили, что самыми востребованными стали федеральные сервисы. Жители региона через Госуслуги записывались на прием к врачу, заказывали выписку из электронной трудовой книжки и выписку из лицевого счета в Социальном фонде России. Также в цифровом виде оформляли единое пособие на детей и беременных женщин, получали налоговые уведомления. Вышеперечисленные обращения составили 40% от общего количества заявлений.



Пользовались популярностью и региональные сервисы — услуги в сфере социальной защиты населения и образования: запись в детский сад и школу, назначение пособия на ребенка, поступление в среднее специальное учебное заведение. Всего в региональный перечень включены 87 самых востребованных государственных и муниципальных услуг.





