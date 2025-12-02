Волгоградский фермер утаил данные о безопасности 450 тонн пшеницы

Недостоверными признаны сведения о декларировании 450 тонн продовольственной пшеницы, владельцем которой является индивидуальный предприниматель из Новониколаевского района Волгоградской области.

В Управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия сообщили, что нарушения были выявлены в ходе мониторинга анализа деклараций, размещенных на официальном сайте Росаккредитации и данных в ФГИС «Сатурн» и «Зерно».

- Установлено, что предпринимателем при выращивании пшеницы применялся гербицид «Гербитокс». Однако согласно протоколу испытаний, на основании которого зарегистрирована декларация о соответствии, испытания на определение остаточных количеств пестицидов не проводилось, - пояснили специалисты.

Предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Декларация о соответствии признана недействительной.

