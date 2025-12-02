Бочаров провел совещание по вопросам модернизации систем ЖКХ





Сегодня, 2 декабря, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел рабочее совещание по вопросам повышения эффективности работы систем ЖКХ. В мероприятии приняли участие руководители профильных ведомств и организаций региона.

Бочаров отметил, что несмотря на сложности современного периода развития, в регионе продолжается плановая работа по модернизации коммунальной инфраструктуры.

— В городе Волгограде, в городских округах и районных центрах Волгоградской области, в ряде сельских поселений реализуются проекты, направленные на обновление действующего сетевого хозяйства и объектов инфраструктуры тепло- и водоснабжения, водоотведения и водоочистки, на создание новых систем жизнеобеспечения, прежде всего на территориях, предназначенных под перспективную комплексную застройку, в том числе для реализации масштабного проекта развития на острове Сарпинский, — подчеркнул глава региона.

Также в ходе совещания обсудили ход проводимых работ и перспективные отраслевые планы.

Напомним, в Волгоградской области стартовал первый этап строительства моста через Волгу на острова Сарпинский и Голодный. По итогу конкурса был заключен контракт с компанией из Санкт-Петербурга, которая уже зарекомендовала себя как надежный проектировщик пусковых комплексов мостового перехода через Волгу, реконструкции участков Третьей Продольной, а также ряда важных дорожных объектов внутригородской сети приступает к проектированию моста на островную систему. На эти цели выделены 465,3 млн рублей.