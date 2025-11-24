На каких улицах Волгограда вводят платные парковки с 1 декабря 2025 года





В Волгограде на улицах в Центральном районе начнет действовать платная парковка с 1 декабря 2025 года. Новое парковочное пространство было подготовлено в рамках 4-го этапа введения платных парковок в Волгограде.

Какие участки улиц станут платными для волгоградских автомобилистов – объясняем в материале ИА «Высота 102».

Платная стоянка с 1 декабря заработает на ул. Коммунистической – в границах ул. Комсомольской до ул. 7-й Гвардейской. Также парковка станет платной и на примыкающих ул. 13-й Гвардейской, ул. Пражской, ул. Гагарина и ул. Порт-Саида.

Кроме того, платная парковка начнет действовать на ул. Мира в границах улиц Комсомольской и Гагарина. Платной парковочное пространство будет организовано на площади Ленина и на проспекте им. Ленина.

Платить за парковку продолжительностью более 15 минут придется водителям с 1 декабря у речного вокзала или Волгоградской филармонии на набережной 62-й Армии.

В будние дни платная парковка будет действовать с 08:00 утра до 20:00. Бесплатно оставлять автомобили на перечисленных улицах можно в ночное время – с 20:00 до 08:00.

За неоплату парковки в Волгограде предусмотрены штрафы: для гражданских лиц – 2,5 тысячи рублей, для юридических – 30 тысяч рублей.