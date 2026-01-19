Волгоградский РПН отчитался об оказании 5646 услуг

В 2025 году управление Роспотребнадзора по Волгоградской области выдало 5646 разрешительных документов и отказов в выдаче таких документов. По данным ведомства, основная часть документации пришлась на санитарно-эпидемиологические заключения – 51,4%. Доля приема и учета уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности составила 41%, а остальных видов услуг – 7,6%.

При этом жители региона активно пользовались порталом госуслуг в общении с ведомством. Всего в прошлом году управлением оказано в электронном виде 77,2% услуг. Полностью на электронный оборот ведомство перешло при выдаче услуг по лицензированию и регистрации предпринимательской деятельности.