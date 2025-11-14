В Волгограде и области отменён девятичасовой режим опасности по БПЛА

В Волгоградской области отменён режим опасности атаки БПЛА. Соответствующие смс-оповещения начали получать из Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций жители и гости региона.
- Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в сообщениях.
Ранее Росавиация объявила об отмене ограничений на использование местного воздушного пространства пассажирскими самолётами.
Напомним, режим опасности атаки БПЛА вводился в Волгоградской области 13 ноября в 20:50. После стало известно о том, что регион вновь подвергся налёту беспилотников ВСУ. Дежурными средствами ПВО были ликвидированы беспилотники, пытавшиеся прорваться к энергетическим объектам региона.