В Волгограде из-за атаки БПЛА на 10 часов задерживаются авиарейсы

14.11.2025 05:48
14 ноября в Волгограде произошёл сбой в расписании вылета самолётов. Из-за ограничений Росавиации, введённых для местного аэропорта, на 10 часов задерживается вылет в Москву двух авиарейсов.

Вылет рейса №DP 6970 авиакомпании «Победа» из Волгограда в столицу отложен с 21:05 13 ноября на 06:00 14 ноября. Также своевременно покинуть областной центр не смог рейс №SU 1185 компании «Аэрофлот». Он был отложен с 21:45 на 08:45.

Напомним, о запрете на использование воздушного пространства Волгограда для гражданских судов Росавиация сообщила накануне в 20:53, позже стало известно об объявлении в регионе беспилотной опасности. В течение ночи мониторинговые Telegram-каналы сообщали о фиксации БПЛА в Михайловском, Котовском, Камышинском, Урюпинском, Палласовском и ряде других районов. Смертоносные аппараты двигались в направлении Саратовской области.

