В Волгоградской области пенсию досрочно назначили 30 учителям





В Волгоградской области за девять месяцев 2025 года региональное отделение СФР назначило пенсию досрочно 30 учителям. Это, как уточняют специалисты, педагоги, проработавшие в детских учреждениях не меньше 25 лет.

– Как правило, это учителя общеобразовательных учреждений: школ всех наименований, гимназий, лицеев и др., – уточняют в Волгоградском отделении СФР. – Выслуга лет для учителей исчисляется с учетом Правил, утвержденных Правительством РФ. Согласно этим Правилам, кроме периодов работы в должностях и учреждениях, предусмотренных списком, засчитываются ежегодный отпуск, больничный лист, курсы повышения квалификации и некоторые другие периоды. Также там указаны все особенности исчисления специального стажа для педагогов дополнительного образования. Ознакомиться с полным Списком и Правилами можно на официальном сайте Социального фонда России.

Примечательно, что возраст педагога, претендующего на досрочную пенсию, значения не имеет. Срок назначения пенсии зависит от даты приобретения требуемой выслуги лет.

В отделении СФР также уточняют, что на педагогов также распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста в России, который завершился в 2023 году, а начался в 2019-м.

– Ежегодно с 2019 года к моменту возможного выхода на пенсию педагогов добавлялся ещё один год. А начиная с 2023 года и позднее при условии выработки 25 лет стажа учителя могут выйти на пенсию через 5 лет. Из-за поэтапного перехода текущий год в пенсионном графике получился «пропущенным». Пенсионерами в этом году стали только те учителя, которые уже имели выслугу лет, но своё право выйти на пенсию досрочно ранее не реализовали. Следующие массовые выходы педагогов на пенсию ожидаются в следующем году, – уточняют специалисты.

В 2026 году на пенсию смогут выйти учителя, которые приобрели требуемый стаж в 2022 году. Так, педагогу, выработавшему 25 лет выслуги 02.02.2022 года, досрочно пенсия может быть назначена не ранее чем через 4 года после этой даты, то есть не ранее 03.02.2026 года. Учителям, которые выработали 25 лет выслуги в 2024 году, Отделение СФР по Волгоградской области назначит пенсию в 2029 году (с 2023 года – через 5 лет).

Чтобы к моменту назначения пенсии у педагога на его индивидуальном лицевом счёте были учтены все пенсионные права, лучше заранее обратиться в клиентскую службу ОСФР по Волгоградской области для проведения заблаговременной работы.