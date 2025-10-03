Общество

В Волгоградской области пенсию досрочно назначили 30 учителям

Общество 03.10.2025 16:28
0
03.10.2025 16:28


В Волгоградской области за девять месяцев 2025 года региональное отделение СФР назначило пенсию досрочно 30 учителям. Это, как уточняют специалисты, педагоги, проработавшие в детских учреждениях не меньше 25 лет. 

– Как правило, это учителя общеобразовательных учреждений: школ всех наименований, гимназий, лицеев и др., – уточняют в Волгоградском отделении СФР. – Выслуга лет для учителей исчисляется с учетом Правил, утвержденных Правительством РФ. Согласно этим Правилам, кроме периодов работы в должностях и учреждениях, предусмотренных списком, засчитываются ежегодный отпуск, больничный лист, курсы повышения квалификации и некоторые другие периоды. Также там указаны все особенности исчисления специального стажа для педагогов дополнительного образования. Ознакомиться с полным Списком и Правилами можно на официальном сайте Социального фонда России.

Примечательно, что возраст педагога, претендующего на досрочную пенсию, значения не имеет. Срок назначения пенсии зависит от даты приобретения требуемой выслуги лет.

В отделении СФР также уточняют, что на педагогов также распространяется закон о поэтапном повышении пенсионного возраста в России, который завершился в 2023 году, а начался в 2019-м. 

– Ежегодно с 2019 года к моменту возможного выхода на пенсию педагогов добавлялся ещё один год. А начиная с 2023 года и позднее при условии выработки 25 лет стажа учителя могут выйти на пенсию через 5 лет. Из-за поэтапного перехода текущий год в пенсионном графике получился «пропущенным». Пенсионерами в этом году стали только те учителя, которые уже имели выслугу лет, но своё право выйти на пенсию досрочно ранее не реализовали. Следующие массовые выходы педагогов на пенсию ожидаются в следующем году, – уточняют специалисты. 

В 2026 году на пенсию смогут выйти учителя, которые приобрели требуемый стаж в 2022 году. Так, педагогу, выработавшему 25 лет выслуги 02.02.2022 года, досрочно пенсия может быть назначена не ранее чем через 4 года после этой даты, то есть не ранее 03.02.2026 года. Учителям, которые выработали 25 лет выслуги в 2024 году, Отделение СФР по Волгоградской области назначит пенсию в 2029 году (с 2023 года – через 5 лет).

Чтобы к моменту назначения пенсии у педагога на его индивидуальном лицевом счёте были учтены все пенсионные права, лучше заранее обратиться в клиентскую службу ОСФР по Волгоградской области для проведения заблаговременной работы.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.10.2025 16:15 Реклама
Общество 06.10.2025 16:15 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
06.10.2025 15:11
Общество 06.10.2025 15:11
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 14:17
Общество 06.10.2025 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 12:07
Общество 06.10.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:54
Общество 06.10.2025 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:46
Общество 06.10.2025 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 11:10
Общество 06.10.2025 11:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 10:45
Общество 06.10.2025 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 08:53
Общество 06.10.2025 08:53
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:51
Общество 06.10.2025 07:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:50
Общество 06.10.2025 07:50
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 07:08
Общество 06.10.2025 07:08
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 06:30
Общество 06.10.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Общество
06.10.2025 05:57
Общество 06.10.2025 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
05.10.2025 21:29
Общество 05.10.2025 21:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:15
Не поспели за курсом? Эксперты – о громких отставках в администрации Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:07
Количество простуженных снизилось в волгоградских школах на 14%Смотреть фотографии
16:15
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «50 подарков любимым»Смотреть фотографии
15:25
Лучших электромонтера и лаборанта химанализа назвали в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:11
Гидрометцентр предупредил волгоградцев о ночных туманахСмотреть фотографии
15:04
На скандальном ремонте школы в Волжском похитили 52 миллиона рублейСмотреть фотографии
14:23
Под Волгоградом фермер до смерти забил работникаСмотреть фотографии
14:17
На севере Волгограда запустили в работу километр обновленной теплосетиСмотреть фотографии
14:08
Матвиенко предложила прекратить бесплатно лечить безработныхСмотреть фотографии
13:24
Под Волгоградом адвоката уличили в земельной афереСмотреть фотографии
12:28
УФСБ пресекло канал поставки «левых» сигарет в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
12:19
В СНТ Волгограда потушили пожар на 5 гаСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде снесли кафе, бар и сауну «Водолей»Смотреть фотографии
11:54
В Волгограде 6 октября досрочно стартует отопительный сезонСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров оценил готовность Волгоградской области к отопительному сезонуСмотреть фотографии
11:10
В Волгоград прибудет чудотворная икона XII векаСмотреть фотографии
10:45
Волгоградская область оказалась на 59-м месте в рейтинге благополучияСмотреть фотографии
10:17
Под Волгоградом пьяная дама на CHANGAN сбила 15-летнего пешеходаСмотреть фотографии
10:05
Любительский клуб «Киквидзе» стал чемпионом Волгоградской области по мини-футболу 8x8Смотреть фотографии
10:03
В Волгограде иномарка на 2-й Продольной не разминулась со столбом, заблокировав дорогуСмотреть фотографии
09:50
Хит «Дорога в облака» исполнят в Волгограде на матче Россия-ИранСмотреть фотографии
09:22
На севере Волгограда в ДТП с самосвалом погиб водитель HyundaiСмотреть фотографии
08:53
Врачам в Волгограде готовы платить 80 тысяч рублейСмотреть фотографии
08:41
В Волгограде и области три дня бушевали ландшафтные пожарыСмотреть фотографии
08:12
Семья Цапка возместила ущерб после ДТП с участием дочери бандита под ТаганрогомСмотреть фотографии
08:01
Минобороны: в 15 регионах России сбили 251 БПЛАСмотреть фотографии
07:51
В Волжском самокатчик сбил женщину на ул. МираСмотреть фотографииCмотреть видео
07:50
Жители Волгограда и Волжского жалуются на сбой мобильного интернетаСмотреть фотографии
07:08
В Волгограде за 11 млн рублей продают базу для подводной рыбалки на СарпинскомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградцам станет сложнее поступать в вузы с 2026 годаСмотреть фотографии
 