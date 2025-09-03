В офисе соцфонда в Котово «поехала» плитка

Жители Котово Волгоградской области пожаловались на ненадежную плитку на ступенях, ведущих в офис клиентской службы СФР, расположенный на улице Нефтяников, 12. По словам котовчан, плитка «поехала» еще несколько месяцев назад.
- С виду все с ней нормально, а наступаешь, и она начинает двигаться – то ли цемент рассыпался, то ли клей высох. В соцфонд ходят в основном люди немолодые, не хочется, чтобы кто-нибудь здесь ноги переломал, - поделились жители.
По словам котовчан, о проблеме они сообщали сотрудникам клиентской службы. Но пока ступени никто так и не отремонтировал.
В волгоградском отделении СФР пояснили, что в настоящее время сторона с проблемными ступенями перекрыта для прохода предупреждающей красной лентой. Другая сторона повреждений не имеет.
- Имеющиеся дефекты планируется устранить до конца 2025 года в рамках текущего ремонта, - пообещали в отделении.