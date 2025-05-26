В Волгограде матери погибшего на СВО сотрудника суда передали награду

Сегодня, 26 мая, в Волгограде награду погибшего в ходе специальной военной операции сотрудника Краснооктябрьского районного суда Леонида Дрожжина передали его маме Елене Дрожжиной, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

Медали «За трудовую доблесть» участник СВО был удостоен посмертно в соответствии с приказом генерального директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 06.05.2025 № 542-л/с. Награду матери передала заместитель председателя районного суда Валерия Трофименко.





Леонид Дрожжин до СВО работал в Калачевском, Тракторозаводском и Краснооктябрьском районных судах Волгограда. В зону специальной военной операции он отправился по контракту 27 декабря 2022 года. Погиб 23 апреля 2023 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

В здании суда, где работал сотрудник, установлена мемориальная доска с портретом Леонида Дрожжина.

Фото: объединенной пресс-службы судов Волгоградской области