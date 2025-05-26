Общество

«Безопасность прежде всего»: Андрей Бочаров поставил задачи перед стартом каникул

Общество 26.05.2025 11:53
0
26.05.2025 11:53


26 мая в администрации Волгоградской области под председательством губернатора Андрея Бочарова прошло оперативное совещание, посвящённое детскому оздоровительному отдыху. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 году на территории региона развёрнута сеть из сотен пришкольных и загородных лагерей, которые смогут принять 91 тысячу детей и подростков.

По информации чиновников, мест хватит не только волгоградским ученикам, но и ребятам из Курской и Белгородской областей, а также Донбасса и ЛНР. Первые смены откроются в ближайшие дни, 27-29 мая.

- В целом к приему ребят на территории Волгоградской области в летний период подготовлены 654 оздоровительных организации на территории всех муниципальных образований Волгоградской области, в том числе 30 загородных стационарных оздоровительных учреждений, пришкольные и спортивно-оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения. Планируется, что летом текущего года организованным оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской области будет охвачено порядка 91 тысячи детей и подростков Волгоградской области, а также дети и подростки из Донбасса, Новороссии, Курской и Белгородской областей. Во всех муниципальных детских оздоровительных учреждениях будут подготовлены места для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельное внимание продолжим уделять детям участников специальной военной операции — прошу обратить на это особое внимание, - подчеркнул глава региона.

Несмотря на финишную прямую подготовки учреждений к приёму детей, губернатор поручил своим заместителям и чиновникам, курирующим профильные направления, не расслаблять и организовать постоянный мониторинг складывающейся ситуации.

Кроме того, в числе задач, обозначенных Андреем Бочаровым: скорейшее достижение 100% готовности лагерей к приёму ребят; обеспечение контроля санитарно-гигиенической обстановки в учреждениях; строгий контроль за безопасностью ребят на водных объектах; организация патриотического воспитания, а также проведение мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне; организация досуговых программ с использованием созданной в регионе современной инфраструктуры.

Особое внимание глава региона поручил обратить на безопасность ребят во время каникул. Это касается не только оздоровительных учреждений, где школьники и так должны быть под круглосуточным присмотром, но и пребывания несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время. Также муниципалитетам предстоит предоставить несовершеннолетним дополнительные возможности по трудоустройству. Для этого губернатор поручил наладить тесный контакт в том числе и с представителями бизнеса.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.05.2025 15:42
Общество 26.05.2025 15:42
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 15:36
Общество 26.05.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 14:01
Общество 26.05.2025 14:01
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 13:51 Реклама
Общество 26.05.2025 13:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
26.05.2025 13:26
Общество 26.05.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 12:48
Общество 26.05.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 12:22
Общество 26.05.2025 12:22
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 11:41
Общество 26.05.2025 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 11:03
Общество 26.05.2025 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 10:36
Общество 26.05.2025 10:36
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 10:18
Общество 26.05.2025 10:18
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 09:39
Общество 26.05.2025 09:39
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 08:57
Общество 26.05.2025 08:57
Комментарии

0
Далее
Общество
26.05.2025 08:36
Общество 26.05.2025 08:36
Комментарии

0
Далее
Общество
25.05.2025 20:54
Общество 25.05.2025 20:54
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:53
Водитель КАМАЗа раскошелится за сброс бетона у СНТ «Луч» в ГородищеСмотреть фотографии
15:46
В Волгограде за пять лет цены на «вторичку» выросли вдвоеСмотреть фотографии
15:36
В Волгограде ищут готовых мыть с шампунем автопарк мэрииСмотреть фотографии
15:09
Волгоградский экономист ответил на предложение олигарха отменить пенсии в РоссииСмотреть фотографии
14:35
Андрей Бочаров обсудил с Дмитрием Свиновым взаимодействие по линии МВДСмотреть фотографии
14:28
Без лишней драмы: смотрим, как Ангарский пережил первое рабочее утро без трамваевСмотреть фотографии
14:02
В России зарплаты бюджетников проиндексируют на 7,6%Смотреть фотографии
14:01
На Волгоград и область надвигается изнуряющая жара до +33 в тениСмотреть фотографии
13:51
Аквапарк «Акватория» в Волгограде открылсяСмотреть фотографии
13:33
Два человека пострадали в ДТП в легковушками и грузовиком на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:26
В Волгограде приглядели место для нового развлекательного комплексаСмотреть фотографии
12:48
В Госдуме рассмотрят законопроект о фудшеринге для нуждающихсяСмотреть фотографии
12:22
Два московских авиарейса задерживаются в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
12:05
Силовики задержали организаторов КПК «Честь» по делу о 700 миллионахСмотреть фотографииCмотреть видео
11:53
«Безопасность прежде всего»: Андрей Бочаров поставил задачи перед стартом каникулСмотреть фотографии
11:41
Погибшего на СВО наводчика Александра Сидорова похоронят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгоградской области грядёт передел полномочий между облкомюстиции и облкомтерполитикиСмотреть фотографии
11:03
Оба в реанимации: сбитых ВАЗом молодых волжан спасают в больнице ФишераСмотреть фотографии
10:49
Камеры засняли момент жуткого ДТП с молодой парой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
10:36
«Без отца остались жена и двое детей»: под Волгоградом после линейки найден мёртвым замдиректора школыСмотреть фотографии
10:18
Волжане отправили гумконвой для саперов и штурмовиков СВОСмотреть фотографии
09:39
Россельхознадзор забраковал 20 тонн небезопасного меда волгоградского пасечникаСмотреть фотографии
09:31
На севере Волгограда внедорожник премиум-класса не поделил дорогу с «Ладой»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:23
У жителя Волгоградской области огонь уничтожил недвижимость и машинуСмотреть фотографии
08:57
В Волгограде похоронили бывшего директора школы №100 Нелли СиротенкоСмотреть фотографии
08:36
В Волгоградской области в красивую дату поженились 250 парСмотреть фотографии
08:17
В Волжском медсестра покалечилась на работеСмотреть фотографии
08:02
В Волжском автомобиль сбил молодую паруСмотреть фотографииCмотреть видео
21:27
Минюст внёс волгоградского оппозиционера Кравченко* в реестр иноагентовСмотреть фотографии
20:54
Рукоприкладство или провокация? В Волгограде полиция проверит информацию о пощёчине школьникуСмотреть фотографииCмотреть видео
 