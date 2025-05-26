«Безопасность прежде всего»: Андрей Бочаров поставил задачи перед стартом каникул





26 мая в администрации Волгоградской области под председательством губернатора Андрея Бочарова прошло оперативное совещание, посвящённое детскому оздоровительному отдыху. Как сообщает ИА «Высота 102», в 2025 году на территории региона развёрнута сеть из сотен пришкольных и загородных лагерей, которые смогут принять 91 тысячу детей и подростков.

По информации чиновников, мест хватит не только волгоградским ученикам, но и ребятам из Курской и Белгородской областей, а также Донбасса и ЛНР. Первые смены откроются в ближайшие дни, 27-29 мая.

- В целом к приему ребят на территории Волгоградской области в летний период подготовлены 654 оздоровительных организации на территории всех муниципальных образований Волгоградской области, в том числе 30 загородных стационарных оздоровительных учреждений, пришкольные и спортивно-оздоровительные лагеря, санаторно-курортные учреждения. Планируется, что летом текущего года организованным оздоровительным отдыхом на территории Волгоградской области будет охвачено порядка 91 тысячи детей и подростков Волгоградской области, а также дети и подростки из Донбасса, Новороссии, Курской и Белгородской областей. Во всех муниципальных детских оздоровительных учреждениях будут подготовлены места для детей с ограниченными возможностями здоровья. Отдельное внимание продолжим уделять детям участников специальной военной операции — прошу обратить на это особое внимание, - подчеркнул глава региона.

Несмотря на финишную прямую подготовки учреждений к приёму детей, губернатор поручил своим заместителям и чиновникам, курирующим профильные направления, не расслаблять и организовать постоянный мониторинг складывающейся ситуации.

Кроме того, в числе задач, обозначенных Андреем Бочаровым: скорейшее достижение 100% готовности лагерей к приёму ребят; обеспечение контроля санитарно-гигиенической обстановки в учреждениях; строгий контроль за безопасностью ребят на водных объектах; организация патриотического воспитания, а также проведение мероприятий, приуроченных к 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне; организация досуговых программ с использованием созданной в регионе современной инфраструктуры.

Особое внимание глава региона поручил обратить на безопасность ребят во время каникул. Это касается не только оздоровительных учреждений, где школьники и так должны быть под круглосуточным присмотром, но и пребывания несовершеннолетних на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время. Также муниципалитетам предстоит предоставить несовершеннолетним дополнительные возможности по трудоустройству. Для этого губернатор поручил наладить тесный контакт в том числе и с представителями бизнеса.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области