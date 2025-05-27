Drivee в Волгограде: хорошие люди возят хороших людей





С недавних пор у жителей Волгограда появилась возможность ездить по своим правилам – в городе теперь работает сервис для заказа городских поездок Drivee.

Drivee – это приложение для заказа городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую, в том числе и о цене. Сервис в этот процесс никак не вмешивается.

Пассажир сам указывает стоимость, которую готов заплатить за поездку, при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную стоимость за выбранный маршрут. Водители, в свою очередь, могут согласиться с ценой пассажира или предложить свою. А для новых пользователей в сервисе Drivee доступно снижение рекомендованной стоимости на 50% на первые три поездки по городу при оплате картой в Волгограде.

Для этого необходимо скачать приложение Drivee и выбрать способ оплаты банковской картой, после чего пользователь увидит сниженную рекомендованную стоимость заказа. Воспользоваться предложением новые пользователи смогут до 30 июня 2025 года.

В Drivee водители и пассажиры выбирают друг друга и их выбор может основываться на разных критериях. Всё чаще это не только цена поездки, но и рейтинг, причем как водителя, так и пассажира.

В сервисе прозрачная система оценки и формирования рейтинга: чем лучше водитель выполняет заказы, тем выше его оценки и, соответственно, выше рейтинг. У пассажиров тоже есть рейтинг, их, в свою очередь оценивают водители.

Другими словами, в Drivee саморегулируемое сообщество пользователей, где рейтинг зачастую даже важнее цены. И эта оценка объективна настолько, насколько это вообще возможно.

Рейтинг – еще и отражение безопасности услуг конкретного водителя и характера пассажира. Например, в ночное время пассажиры ищут надёжных водителей, а водители – бесконфликтных и безопасных пассажиров.

Заказ конфликтного пассажира с низким рейтингом будут брать крайне неохотно и, скорее всего, ему придется несколько раз повышать цену. Ведь проблемы не нужны никому. А водителей с низким рейтингом сервис отслеживает, и, при необходимости, блокирует.

Чем выше рейтинг, тем больше заказов у водителя и шире выбор у пассажира. Вот и выходит, что хорошие люди возят хороших людей.

Как это работает

Drivee работает по принципу прямого торга. Пассажир указывает цену, которую готов заплатить и ждет откликов водителей. И дальше может выбирать из тех, кто откликнется. Водители тоже вправе выбирать заказы и отзываться только на те, что им интересны по цене или маршруту.

Если в поездке будут дети, габаритный груз, домашнее животное или подъезд к месту подачи неочевиден, в комментариях к заказу можно оставить соответствующий комментарий. Как и про любые другие особенности поездки.

Оплатить поездку можно любым удобным способом: оплата картой, онлайн-перевод или наличные.

Безопасность

Все водители проходят проверку. В приложении есть кнопка для быстрого вызова полиции и срочной связи со службой поддержки. Также можно передать близким геометку, чтобы можно было отслеживать поездку в реальном времени.

Всем удобно

Цена поездок в Drivee получается удобной и пассажиру, он же сам ее назначает, и водителю. Плата за сервис сравнительно небольшая, а за активность водители могут получать бонусы.

Своим доходом водители управляют сами: сами решают когда выходить на линию и сколько времени там проводить, сколько выполнять заказов. Они видят точку назначения до принятия заказа, и могут не принимать заказы без каких-либо штрафных санкций.

Снижение рекомендованной цены на первые три поездки по городу при оплате картой для новых пользователей в городе Волгоград: с 01.05 по 30.06.2025, не более, чем на 400 р. за поездку. Срок акции может быть изменён по инициативе организатора. Drivee – сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами.





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