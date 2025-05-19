Волгоградские штурмовики сломили сопротивление противника в ДНР





Бойцы волгоградского 242-го мотострелкового полка помогли освободить населенный пункт Александрополь в Донецкой Народной Республике. Об это сообщили в Минобороны РФ.





Подразделения группировки «Центр» смогли преодолеть на двух бронетранспортерах два поля и ворвались в населенный пункт. В ходе боев противником было потеряно несколько единиц бронетехники и пикапы. В сражении активно использовались FPV-дроны и разведывательные дроны с системами сброса.

- Потери противника составили свыше 490 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе бронеавтомобиль Kirpi турецкого производства, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и склад боеприпасов, - говорится в официальном сообщении Минобороны.

Видео: Минобороны России / t.me