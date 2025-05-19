Общество

Волгоградские школы проведут последние звонки 24 мая

Общество 19.05.2025 10:51
0
19.05.2025 10:51


В российских школа 24 мая пройдут последние звонки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Минпросвещения, дата определена ведомством для всех регионов, в том числе и Волгоградской области. 

При проведении линеек будут предусмотрены церемония поднятия Государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также регионам было поручено обеспечение мер безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. 

Датой выпускных после проведения экзаменов Минпросвещения назначил 28 июня. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
19.05.2025 12:03
Общество 19.05.2025 12:03
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2025 11:45
Общество 19.05.2025 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.05.2025 11:17
Общество 19.05.2025 11:17
Комментарии 0

0
Далее
Общество
19.05.2025 11:09
Общество 19.05.2025 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2025 10:02
Общество 19.05.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2025 06:56
Общество 19.05.2025 06:56
Комментарии

0
Далее
Общество
19.05.2025 05:56
Общество 19.05.2025 05:56
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 21:40
Общество 18.05.2025 21:40
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 20:22
Общество 18.05.2025 20:22
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 20:01
Общество 18.05.2025 20:01
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 15:37
Общество 18.05.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 15:16
Общество 18.05.2025 15:16
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 14:30
Общество 18.05.2025 14:30
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 13:46
Общество 18.05.2025 13:46
Комментарии

0
Далее
Общество
18.05.2025 12:29
Общество 18.05.2025 12:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:03
В Камышине неизвестный под прицелом камер перебил камнями четыре автоСмотреть фотографии
11:55
МЧС: количество погибших в ДТП волгоградцев выросло до четырехСмотреть фотографии
11:45
Волгоградские штурмовики сломили сопротивление противника в ДНРСмотреть фотографииCмотреть видео
11:17
В ИВЦ ЖКХ напомнили о требованиях к передаче показаний за коммунальные услугиСмотреть фотографии
11:09
Волгоградские приставы взыскали с участника СВО алиментыСмотреть фотографии
11:04
В Wildberries прокомментировали ДТП с погибшими волгоградцамиСмотреть фотографии
10:51
Волгоградские школы проведут последние звонки 24 маяСмотреть фотографии
10:20
Водителя разбившегося в Калмыкии микроавтобуса Volkswagen проверят на алкогольСмотреть фотографии
10:14
ФСБ заподозрила волгоградца в контрабанде оборудования для военных нуждСмотреть фотографии
10:02
В центре Волгограда продают бар за 3,3 миллиона рублейСмотреть фотографии
09:47
Губернатор Андрей Бочаров примет участие в работе СовфедаСмотреть фотографии
09:13
Стало известно состояние пострадавших в ДТП в Калмыкии с Volkswagen и фуройСмотреть фотографии
09:10
Причиной ДТП в Калмыкии с погибшими волгоградцами мог стать обгонСмотреть фотографии
08:58
Под Волгоградом в ерике нашли утонувшего в начале мая рыбакаСмотреть фотографии
08:53
Возбуждено дело по факту ДТП с грузовиком Wildberries в Калмыкии с 7 жертвамиСмотреть фотографииCмотреть видео
08:21
Опубликовано видео с места ДТП в Калмыкии, в котором погибли семероСмотреть фотографииCмотреть видео
08:08
За рулем разбившегося в Калмыкии автобуса был 40-летний волгоградецСмотреть фотографии
07:53
Бочаров: двое волгоградцев погибли в ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
07:11
Семь пассажиров автобуса из Астрахани в Волгоград погибли в ДТП в КалмыкииСмотреть фотографии
05:56
Дожди день через день прогнозируют в Волгограде на новой неделеСмотреть фотографии
21:40
Волгоградцев предупредили о скрытом обмане в салонах связиСмотреть фотографии
20:22
В Волгограде простятся с погибшим на СВО Павлом БелобородовымСмотреть фотографии
20:01
«Короткая вспышка - и снова чистый лист»: почему все больше людей сталкиваются с деменциямиСмотреть фотографии
19:26
Победный аккорд: «Динамо-Синара» в последнем домашнем матче обыграло «Кубань»Смотреть фотографии
19:09
Массовый мор рыбы в Волго-Ахтубинской пойме проверит прокуратураСмотреть фотографии
18:41
Под Волгоградом обновят дорогу к станице Алексеевской за 1,6 млрд рублейСмотреть фотографии
17:55
Месть или что-то другое? Трудолюбивые вандалы пропололи палисадник в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
Жители Калача-на-Дону нашли на дороге боеприпас времен ВОВСмотреть фотографии
15:37
«Это действительно затягивает»: молодые волгоградцы вновь полюбили дачиСмотреть фотографии
15:16
В центре Волгограда с понедельника не останется бесплатных парковокСмотреть фотографии
 