Волгоградские школы проведут последние звонки 24 мая





В российских школа 24 мая пройдут последние звонки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Минпросвещения, дата определена ведомством для всех регионов, в том числе и Волгоградской области.

При проведении линеек будут предусмотрены церемония поднятия Государственного флага и исполнение гимна Российской Федерации. Также регионам было поручено обеспечение мер безопасности и доступность помещений для обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья.

Датой выпускных после проведения экзаменов Минпросвещения назначил 28 июня.