В Камышине неизвестный под прицелом камер перебил камнями четыре авто





В городе Камышине Волгоградской области сотрудники полиции разыскивают молодого человека, повредившего четыре автомобиля. Как сообщает V102.RU со ссылкой на ГУ МВД по региону, инцидент произошел утром 18 мая.

В местный отдел полиции обратились жители улицы Некрасова, которые сообщили, что неизвестный мужчина повредил камнями авто, припаркованные во дворе многоквартирного дома. Неизвестный разбил стёкла и пытался оторвать детали кузова с автомобилей Lexus, Chevrolet Aveo, «ВАЗ-2115» и Hyundai Solaris.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 167 УК РФ – «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества».

- Разыскивается мужчина славянской внешности, на вид 18-20 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы рыжего цвета, стрижка короткая. Был одет: толстовка серого цвета, спортивное трико коричневого цвета, кроссовки светлого цвета, носит очки для зрения, - уточнили в полиции.

Волгоградцы, узнавшие молодого человека, могут обратиться в полицию по телефонам 84457- 2-09-00 и 84457-4-75-25 дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Камышинский».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области