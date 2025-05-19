Общество

В ИВЦ ЖКХ напомнили о требованиях к передаче показаний за коммунальные услуги

Общество 19.05.2025 11:17
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19.05.2025 11:17


В расчетном центре ИВЦ ЖКХ напомнили жителям Волгограда простое правило — ежемесячная передача показаний прибора учета гарантирует актуальные суммы в квитанциях. Если показаний нет, объем потребленного ресурса определяется по среднему. Такой расчет производят только три раза подряд. Если показания все равно не поступят, расход будет определяться по нормативным значениям, которые обычно превышают фактические объемы потребления ресурсов жильцами, что в итоге может привести к увеличению платежей. 
Показания счетчиков расчетный центр принимает в течение 26 дней: жители частного сектора могут передать показания с 1 по 21 число месяца, а жители многоквартирных домов — с 1-го по 26-е число.

Передавать показания можно любым из удобных способов: при оплате услуг ЖКХ, в том числе в почтовых и банковских отделениях, в мобильных приложениях банков-партнеров, на официальном сайте без регистрации и авторизации, в личном кабинете и мобильном приложении, а также с помощью специальной автоматизированной системы по номеру Единого диспетчерского центра ЖКХ: 333-134 (кнопка 2).
Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691

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