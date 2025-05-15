Жители Волгограда могут сэкономить на поездках по городу





В сервисе для заказа городских поездок Drivee доступно снижение рекомендованной стоимости на 50% на первые три поездки по городу при оплате картой для новых пользователей в Волгограде. Экономить на поездках по городу стало еще проще. Для этого необходимо скачать приложение Drivee и выбрать способ оплаты банковской картой, после чего пользователь увидит сниженную рекомендованную стоимость заказа.

Воспользоваться предложением новые пользователи смогут до конца мая 2025 года.

Для того, чтобы привязать банковскую карту в мобильном приложении, необходимо после введения предлагаемой стоимости поездки выбрать соответствующий способ оплаты и указать данные банковской карты. Сумма будет «заморожена» банком в начале поездки и спишется автоматически после её окончания или вернется на счет в случае отмены заказа. Чеки будут приходить на указанную в приложении электронную почту.

Все данные зашифрованы и соответствуют международному стандарту PCI DSS. Подозрительные операции блокируются системой безопасности. В случае незаконных списаний можно обратиться в нашу службу поддержки.

Оплата картой гарантирует водителю оплату поездки. С пассажира могут списать компенсацию за подачу авто, если он отменил заказ после приезда водителя или, если водитель отменил поездку после окончания бесплатного ожидания.

Drivee — это сервис для заказа городских поездок, где обо всех деталях водитель и пассажир договариваются напрямую. Сервис в этот процесс никак не вмешивается. Пассажир сам указывает стоимость, которую готов заплатить за поездку при заказе автомобиля. Чтобы было проще ориентироваться, приложение покажет рекомендованную цену за выбранный маршрут. Дальше — очередь водителей. Если цена и маршрут их устраивают, они откликаются на предложение. Или предлагают свою стоимость. Пассажир выбирает из тех, кто откликнулся, по рейтингу, марке автомобиля, времени подачи и стоимости.

Снижение рекомендованной цены на первые три поездки по городу при оплате картой для новых пользователей в городе Волгоград: с 01.05 по 31.05.2025, не более, чем на 400 р. за поездку. Срок акции может быть изменён по инициативе организатора. Drivee — сервис для заказа услуг перевозки пассажиров и багажа. Не является перевозчиком. Услуги оказываются партнёрами.





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