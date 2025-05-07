В Волгограде коллектив больницы №22 во главе с главным врачом Евгением Крайновым в преддверии 80-летия Великой Победы записал видео на Мамаевом кургане. Как сообщает ИА «Высота 102», ролик медики адресовали всем ветеранам Великой Отечественной войны и ветеранам-медикам, в частности.





– Дорогие волгоградцы, ветераны войны, труженики тыла и Дети военного Сталинграда, сердечно поздравляю вас с 80-летием победы в Великой Отечественной войне. Этот день навечно вписан в историю нашего государства как символ мужества, героизма и стойкости всего советского народа. Память о героических защитниках нашего города живет в каждом камне нашего города, в каждой семье. Мы преклоняемся перед их мужеством, самоотверженностью и несгибаемой волей к Победе. Особое признание мы хотим выразить нашим коллегам – ветеранам-медикам, чье беззаветное служение своему делу явилось примером для нас всех, – с такими словами обратился на главной высоте России к ветеранам Евгений Крайнов.

Сотрудники больницы вместе с руководителем возложили цветы к Вечному огню на Мамаевом кургане и почтили память всех защитников Родины.

Видео: коллектив больницы №22 Волгограда