Солдатскими привалами и торжественными митингами отметили на «Красном октябре» 80-летие Победы





В преддверии 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на металлургическом заводе почтили память героических защитников Родины. Главным событием стал митинг у руин Центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ).

На торжественное мероприятие собрались сотрудники предприятия, ветераны-металлурги – члены ассоциации «Дети военного Сталинграда», труженики тыла, представители заводского Совета ветеранов и городские творческие коллективы.

Присутствующих поздравил директор по экономике и финансам Валерий Бурых:

– Мы свято чтим память о тех, кто отстаивал родную землю в цехах и на поле боя, кто день за днем приближал Победу. Мужество и стойкость всех участников войны – пример для каждого поколения. Наш долг – увековечить эту память, стать достойными продолжателями дела героев-металлургов, справляться с решением самых трудных задач на благо завода и страны.

Особые слова благодарности были обращены к заводчанам – участникам Великой Отечественной войны – Александре Семеновне Машковой и Виктору Ивановичу Богданову. В семнадцать лет они ушли добровольцами на фронт, за свой вклад в Победу награждены многочисленными медалями и орденами. Представители предприятия от лица всего коллектива поздравили ветеранов дома.

О подвигах работников завода в годы войны рассказала директор музея истории «Красного октября» Наталия Болдырева, отметив, что среди сотрудников предприятия – девять Героев Советского Союза.

В рамках мероприятия представители металлургического завода передали капсулу с героической Сталинградской землей потомкам уральских воинов, защищавших завод и город во время одного из главных сражений Великой Отечественной войны.

Завершился митинг торжественной церемонией возложения венка и цветов к руинам ЦЗЛ. В год 80-летия Победы это право было передано роте почетного караула.





По традиции заводчане возложили цветы и венки и к другим значимым памятным местам: знаку-стеле воинам 39-й гвардейской дивизии, памятнику «Лог смерти» – месту ожесточенных боев воинов 95-й стрелковой дивизии, памятнику-могиле Ольги Ковалевой, братской могиле на проспекте Металлургов и к могилам воинов Красной армии на территории мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом Кургане.





В рамках праздничных мероприятий на «Красном октябре» состоялся смотр-конкурс «Солдатский привал». Коллективы подразделений создали на территории предприятия стилизованные интерактивные площадки, на которых удалось воссоздать атмосферу редких часов солдатского отдыха.

В канун 9 Мая в парке перед заводоуправлением установлена памятная стела, посвященная жизненному пути прославленного металлурга «Красного октября» Георгия Федоровича Марченковского. Именно под его руководством комсомольско-молодежная бригада через пять месяцев после окончания Сталинградской битвы дала первую сталь возрождаемого завода.

Также открыта ежегодная экспозиция «Завод-воин. Завод-труженик», рассказывающая о подвиге предприятия и его защитников в годы войны, и организована традиционная акция «Стена Памяти» – на территории завода установлены стенды с героями семей заводчан.

Фото: Красный октябрь

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