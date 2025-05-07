В одном из крупнейших парков Волгограда – «Южном парке» прошла высадка первых деревьев





Сегодня, 07 мая 2025 года на границе Кировского и Советского районов, в географическом центре города, произошло по-настоящему знаковое событие. В активно строящемся парке Волгограда – «Южном Парке», примыкающем к жилому комплексу «Колизей», усилиями сотрудников АК «ТПГ «БИС» и местных жителей были высажены первые саженцы деревьев в зонах благоустройства центральной части проекта. В мероприятии приняли участие свыше 100 человек, которые совместными усилиями высадили более 100 единиц деревьев и свыше 2000 кустарников.

И это была не просто акция по озеленению — это был настоящий праздник единства. Ведь новый проект реализуется компанией АК «ТПГ «БИС» при поддержке Администрации Волгоградской области и личном участии Губернатора Андрея Ивановича Бочарова. Потому в этот день люди разных профессий и возрастов собрались вместе, чтобы заложить основу будущей зелёной зоны, которая станет местом прогулок, встреч, занятий спортом и семейного отдыха.





— Когда мы начинали работать в этом районе, мы все понимали: просто построить дома — недостаточно. Важно, чтобы рядом с ними была инфраструктура, жизнь, зелень, места для впечатлений и вдохновения. Мы рады, что к нам присоединились жители — значит, мы строим не просто микрорайон, а настоящую городскую среду, где важны интересы всех и каждого, — рассказал вице-президент по строительству и подготовке к строительству АК «ТПГ «БИС» Дмитрий Бельский.

Среди участников акции — жители новостроек и окрестных домов. Многие пришли с семьями, а кто-то даже с соседями по подъезду.





— Я здесь живу уже 3 года, и честно — не ожидала, что район так быстро будет преображаться. Здесь у нас впервые была посажена и прижилась настоящая голубая ель, был открыт первый в районе сухой фонтан, в прошлом году введён в эксплуатацию каскадный фонтан-река «Петергоф», работает аквапарк «Акватория». А сегодня на месте будущей центральной части парка мы посадили дерево всей семьёй. Дочка даже дала ему имя. Уже этим летом мы будем гулять здесь в тени этих деревьев и ждать продолжения проекта, — рассказала местная жительница Светлана Алексеевна Ковалёва.





Центральная часть парка, которая гостеприимно распахнёт свои двери для всех желающих уже летом 2025 года, включает в себя административно-бытовой комплекс, зоны благоустройства, прогулочные аллеи, сухой фонтан диаметром 19 метров, велосипедную дорожку, зону террасирования и автопарковку.

Однако этим планы застройщика не ограничиваются, в конце 2025 года в парке появится свой горнолыжный спуск протяжённостью 200 метров и тюбинговая трасса, а в 2026 году концепция будет дополнена детскими игровыми и спортивными площадками площадью более 1 000 кв.м.





Кроме того, в 2026 году в парке появится «Зелёная школа» площадью 356 кв.м., воркаут, фотозоны и зоны проведения массовых мероприятий.

А в самом сердце парка разместится уютный ресторан с панорамным видом, где можно будет не только вкусно поесть, но и насладиться атмосферой отдыха и природы.

В меню ресторана — блюда русской и традиционной европейской кухни, свежие десерты и напитки на любой вкус. Просторная терраса станет любимым местом для семейных обедов, романтических ужинов и дружеских встреч. Ресторан гармонично впишется в природный ландшафт парка, его интерьер объединит современный стиль, тёплую, домашнюю атмосферу, а общая площадь составит 660 кв.м.





Настоящей гордостью проекта станет первый в нашем регионе светодинамический фонтан, состоящий из чаш диаметром от 8 до 12 метров — настоящий технологический шедевр и украшение общественного пространства!

Светодинамический фонтан — зрелище, которое не оставит равнодушным ни взрослых, ни детей. Это не просто фонтан, а целое водно-световое шоу: струи воды танцуют в ритме музыки, переливаясь всеми цветами радуги благодаря современной системе подсветки.

Вечером фонтан превращается в волшебный спектакль под открытым небом — живую симфонию света, воды и звука. Такие фонтаны, ранее украшали только крупнейшие городские парки мира, но теперь такое чудо в скором времени появится и у нас.





И хотя «Южный парк» пока только начинает расти, уже ясно: он будет не просто местом на карте. Он станет точкой притяжения для всего региона — потому что создаётся вместе с людьми и для людей.

Он откроет перед жителями новые возможности для активного и здорового отдыха, прогулок на свежем воздухе и встреч с друзьями, став удобным пространством для семейных выходных, занятий спортом на свежем воздухе или просто для моментов единения с природой.

Новый «Южный Парк» будет играть важную роль в улучшении качества жизни, способствуя формированию нового облика региона и укреплению социальных связей в нашем городе. Ведь такой парк — это не просто территория для отдыха, а символ развития и заботы о каждом жителе.





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