Гидрометцентр предупредил волгоградцев о сильном ветре, ливнях и дожде 9 мая





В Волгоградской области объявлен жёлтый уровень опасности из-за надвигающейся непогоды. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прогностическую карту Гидрометцентра, в ближайшие 48 часов регион испытают на прочность сильный ветер, ливни и грозы.

По расчётам метеорологов, дожди могут начаться в 18:00 8 мая. Высокая вероятность осадков сохранится вплоть до 15:00 9 мая.

Кроме того, вплоть до 21:00 9 мая в регионе ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 15-20 м/с.

Отметим, также специалистами продлено предупреждение о чрезвычайной пожароопасной. Оно будет действовать для всех центральных, северо-западных, северо-восточных, юго-западных и во всех юго-восточных районах области и в Волгограде. Здесь ожидается 5 класс пожароопасности. Оранжевый уровень по классификации Гидрометцентра означает, что данный погодный фактор несёт непосредственную угрозу стихийных бедствий и может привести к материальному ущербу. Жёлтый уровень предупреждает о высоких рисках ЧП.