Общество 07.05.2025 17:29
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07.05.2025 17:29
Ильдар Абдразаков, который накануне, 6 мая, выступил на концерте на Мамаевом кургане в Волгограде, получит за свое выступление 5 миллионов рублей. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, контракт с оперным певцом в статусе индивидуального предпринимателя был заключен в рамках закупки у единственного поставщика. Гонорар за выступление артисту выплатит ФГБУК «Всероссийский юношеский симфонический оркестр» под управлением Юрия Башмета, также принявшим участие в концерте на открытой площадке на главной высоте России.
В контракте указано, что Ильдар Абдразаков должен исполнить музыкальные произведения в рамках подготовки и проведения показа концертной программы ВЮСО в Волгограде «80-летие победы в Великой Отечественной войне». Но количество произведений не указывается.
Напомним, концерт на Мамаевом кургане покажут на телеканале «Россия» 11 мая. Первыми зрителями в Волгограде стали ветераны, Почетные граждане, участники СВО, представители общественных организаций, заслуженные работники различных сфер деятельности.
Фото Андрея Поручаева V102.RU
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