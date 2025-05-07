В Волгограде на Параде Победы провезут символ героизма воинов-пограничников





7 мая в Триумфальном зале музея-заповедника «Сталинградская битва» состоялась торжественная церемония в рамках патриотической акции «Эстафета Победы — 2025». Как сообщает ИА «Высота 102», в Волгоград из Саратовской и Самарской областей прибыл символ героизма воинов-пограничников, первыми встретивших удар немецко-фашистских захватчиков.





В мероприятии приняли участие начальник пограничного управления ФСБ в Волгоградской области Александр Маячкин, кадеты, воспитанники опекаемых пограничниками образовательных учреждений, а также представители ветеранского сообщества.





Напомним, как ранее сообщала редакция, промежуточной точкой на пути памятной акции в город-герой стало посещение посёлка Торгун в Старополтавском районе, где у мемориала «В память войнам-односельчанам, павшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны» состоялся митинг и праздничный концерт.





В Волгограде символ героизма пограничников пробудет несколько дней. Церемонии с его участием состоятся на Мамаевом Кургане, у памятников чекистам и пограничников, и у плавучего мемориала в честь подразделений волжской речной флотилии. Кроме того, 9 мая он будет провезён по площади Павших Борцов на Параде Победы.