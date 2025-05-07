Дополнительная электричка 9 мая отвезет горожан на юг Волгограда





Дополнительную электричку в Красноармейский район Волгограда пустят вечером 9 мая. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Приволжской железной дороги, решение было принято для вывоза людей из центра города в День Победы после завершения праздничных мероприятий.

Для удобства жителей юга дополнительная электричка №6331 в этот день отправится со станции Волгоград-1 в 22:55 и прибудет на станцию Шпалопропитка в 23:57.

Волгоградцев заранее просят ознакомиться с расписанием и спланировать свою поездку.