Генеральный прогон парада Победы: большой фоторепортаж ИА «Высота 102»





В Волгограде сегодня, 7 мая, участники парада Победы-2025 снова встретились на площади Павших Борцов, чтобы провести генеральную репетицию. На счастье военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, курсантов и кадетов погода в городе-герое никак не омрачила процесс, несмотря на блуждавшие по небу черные тучи. За происходившим на главной площади города-героя наблюдал и фотограф Геннадий Гуляев.





Подготовка к репетиции началась в центре Волгограда за несколько часов до начала. В 7 утра полицейские перекрыли все основные дороги, а улицы стали стремительно заполняться участниками в форме военных лет и в современном обмундировании. Техника по традиции выстроилась в колонны на улице Мира.





Как это будет и 9 Мая, сегодня готовность парадных расчетов на главной площади города-героя проверил командующий парадом. Командует парадом в этом году заместитель командующего 8-ой гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа, гвардии генерал-майор Николай Мартынюк. Принимает парад заместитель командующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Николай Терещенко.









Откроют парад барабанщики волгоградского казачьего кадетского корпуса им. Героя Советского Союза Константина Недорубова. Именно она зададут ритм парадным расчетам. Следующей на площадь Павших Борцов в Волгограде выйдет, чеканя шаг, знаменная группа – военнослужащие пронесут Государственный флаг Российской Федерации и Красное Знамя Победы. Копию Красного Знамени Победы знаменной группе 20-й гвардейской мотострелковой дивизии передал Центральный музей Вооруженных Сил РФ.









В День Победы в составе парадных расчетов будут сотрудники Главного управления МВД России по Волгоградской области. Личный состав волгоградской полиции примет участие в форме бойцов легендарной 10-й стрелковой дивизии войск НКВД. Также в параде примет участие ретро-взвод регулировщиц ГУ МВД, которому в апреле 2025 года присвоили имя Марии Лиманской.

























Отметим, что в составе парадного расчёта Волгоградской академии МВД пройдут иностранные слушатели из стран ближнего и дальнего зарубежья. Это представители республик Узбекистана, Вьетнама, Монголии, Анголы, Сомали, Бурунди, Камеруна, Мали, Габона и Намибии.













В общей сложности в волгоградском параде Победы в этом году задействовано 36 расчетов. Сменит их традиционно военная техника, а первым по главной площади города проедет легендарный танк Т-34.









9 Мая зрители увидят: боевую машину БМ-13, тяжелые мотоциклы М-72, грузовики ЗИС-5, ракетный комплекс «Бук-М3», пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» и другую технику.

Как ранее сообщалось, в завершение парада над главной площадью по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ожидают пролет реактивных самолетов и пилотажной группы «Звезда».













































































Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»