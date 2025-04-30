Визит в Волгоград президента России Владимира Путина завершился накануне поздно вечером, после чего кортеж главы государства направился в аэропорт. Как передает V102.RU, за вереницей машин, которые проезжали по освещенным улицам города-героя, наблюдали местные жители, многие из которых пытались заснять увиденное на телефон.





На этом пути, как оказалось, за волгоградцами также наблюдали из президентского кортежа и тоже снимали их на память.

Каким увидел Волгоград из окна автомобиля президент России? Это в своем видео показал автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Видео: Зарубин / t.me