Общество

Путин смотрел на жителей, а они на него: опубликовано видео из машины президентского кортежа в Волгограде

Общество 30.04.2025 09:44
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30.04.2025 09:44


Визит в Волгоград президента России Владимира Путина завершился накануне поздно вечером, после чего кортеж главы государства направился в аэропорт. Как передает V102.RU, за вереницей машин, которые проезжали по освещенным улицам города-героя, наблюдали местные жители, многие из которых пытались заснять увиденное на телефон.



На этом пути, как оказалось, за волгоградцами также наблюдали из президентского кортежа и тоже снимали их на память.

Каким увидел Волгоград из окна автомобиля президент России? Это в своем видео показал автор и соведущий программы «Москва. Кремль. Путин» Павел Зарубин в Telegram-канале.

Видео: Зарубин / t.me

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