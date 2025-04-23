Самолеты «Аэрофлота» украсят логотипом с Родиной-матерью

Общество 23.04.2025 09:52
0
23.04.2025 09:52
Авиакомпания «Аэрофлот» к 9 мая украсит 10 лайнеров символикой 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Праздничные логотипы нанесут на самолёты, которые носят имена выдающихся полководцев и героев войны - Г. Жукова, А. Василевского, И. Конева, Р. Малиновского, А. Голованова, В. Чуйкова, Ф. Толбухина, В.Гризодубова, А. Печерского, М. Джалиля, сообщили V102.RU в авиакомпании.
Ливрею лайнеров украсят наклейки, созданные специально к юбилею Великой Победы. Официальный логотип 80-летия Победы с памятником «Родина-мать зовёт!» дополнит развевающаяся георгиевская лента.
Ранее Аэрофлот анонсировал специальные благотворительные «Рейсы Победы» в города-герои Великой Отечественной войны. Так, 25 апреля состоятся рейсы SU1842 по маршруту Москва — Минск и SU1324 Москва — Мурманск. 9 мая авиакомпания совершит «Рейс Победы» SU1182 из Москвы в Волгоград. Вырученные от продажи билетов средства будут переданы в фонд, оказывающий поддержку ветеранам Великой Отечественной войны.
Фото «Аэрофлота»
Волгоградцы могут потерять в деньгах, взяв отпуск в мае23.04.2025 13:14
Общество 23.04.2025 13:14
В ЦПКиО возводят музей с трицератопсом и анкилозавром23.04.2025 13:04
Общество 23.04.2025 13:04
Масштабный фестиваль духовых оркестров пройдет в Волгограде в начале мая23.04.2025 12:58
Общество 23.04.2025 12:58
В Волгограде из-за технических проблем изменено движение двух трамваев23.04.2025 12:50
Общество 23.04.2025 12:50
Жителей Волжского пугают закрытием автобусов23.04.2025 12:45
Общество 23.04.2025 12:45
Волгоградский облсуд передал участникам СВО бензопилы и сварочные аппараты23.04.2025 11:35
Общество 23.04.2025 11:35
В Волгограде новостройки начали продавать с большими скидками23.04.2025 11:20
Общество 23.04.2025 11:20
Волгоградский предприниматель изготовил 115 кг нелогичного жирного масла23.04.2025 11:01
Общество 23.04.2025 11:01
Самолет из Сочи приземлился в Волгограде вместо Казани23.04.2025 10:46
Общество 23.04.2025 10:46
В Волгограде суд обязал УК «Сигма-Юг» избавить жильцов от комаров и крыс23.04.2025 10:01
Общество 23.04.2025 10:01
Экосовет высадил «Сад памяти» в лагере «Авангард»23.04.2025 09:22
Общество 23.04.2025 09:22
Волгоградцев может настигнуть депрессия 23 апреля23.04.2025 08:11
Общество 23.04.2025 08:11
Резкое похолодание сразу на 10 градусов прогнозируют в Волгограде23.04.2025 07:21
Общество 23.04.2025 07:21
В Волгограде закроют Мамаев курган для посетителей23.04.2025 06:56
Общество 23.04.2025 06:56
В теплицах на юге Волгограда обнаружен пожиратель огурцов: объявлен карантин на 48 га23.04.2025 06:44
Общество 23.04.2025 06:44