«Хор Турецкого» выступит на набережной Волгограда 9 мая

В Волгограде 9 мая жителей и гостей города-героя с юбилеем Великой Победы поздравят «Хор Турецкого» и вокальная группа «Сопрано Турецкого». Праздничный концерт с участием известных вокалистов пройдет на Центральной набережной.

В ходе двухчасовой концертной программы «Песни Победы» коллективы исполнят песни военных лет – «Катюшу», «Смуглянку», «С чего начинается Родина», «Темную ночь» и др. На этой же сцене выступят солисты и творческие коллективы Волгограда.

Отметим, что на сегодня в Волгограде пока не огласили полный список мероприятий к 9 Мая. По сообщению администрации города, в настоящее время завершается верстка мероприятий.