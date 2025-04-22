В центре Волгограда в автомобиле службы такси нашли мертвым водителя





Волгоградскими организована проверка по факту смерти мужчины, который был обнаружен мертвым за рулем автомобиля службы такси посреди проспекта Ленина в Центральном районе. Как сообщили V102.RU в пресс-службе СУ СКР по региону, смерть водителя, предположительно, наступила в результате сердечного приступа.

По предварительным данным, мужчина резко остановился на проезжей части, что привлекло внимание других участников движения. Когда очевидцы поняли, что таксист не подает признаков жизни, вызвали бригаду врачей. Прибывшие медики констатировали смерть мужчины.

- По данному факту следственным отделом по Центральному организована доследственная проверка. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направление на установление всех обстоятельств случившегося, - добавили в пресс-службе ведомства.

Фото: СУ СКР по Волгоградской области