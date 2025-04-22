У Мамаева кургана в Волгограде за 5 дней высадят голубой еловый лес

Общество 22.04.2025 11:50
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22.04.2025 11:50
МБУ «Волгоградзеленхоз» объявило запрос котировок на благоустройство проспекта имени Ленина напротив Волгоградской государственной академии физической культуры. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, учреждение ищет подрядчика на посадку 105 деревьев и укладку 2607 квадратных метров газона рядом с высшим учебным заведением. Начальная цена контракта составила около 9 миллионов рублей, а работы должны быть выполнены в течение всего 5 дней после заключения договора.
Как следует из технической документации, около Академии физической культуры будут выкорчеваны старые деревья, а на их месте появятся 105 новых. Это – ели колючие глаука, которые в народе еще называют «голубыми». Саженцы должны быть не менее трех метров в высоту и в специальном горшке с землей и корневой системой.
Также подрядчик уложит готовый натуральный газон на месте высадки елового леса.
Фото V102.RU (архив)
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