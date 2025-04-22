У каждого третьего простывшего волгоградца нашли грипп





Роспотребнадзор отметил снижение доминирования гриппа в структуре респираторных вирусов по итогам минувшей недели. Как сообщили ИА «Высота 102» в управлении РПН по Волгоградской области, несмотря на это обстоятельство, грипп составляет 28% от общего числа положительных находок. Также в линейке других респираторных вирусов преобладают риновирус, РС-вирус и метапневмовирус.

Всего по итогам 16-й календарной недели количество случаев ОРВИ уменьшилось на 7% в сравнении с предыдущей неделей, а число госпитализаций - на 13%. Заболеваемость COVID-19 также снизилась и фиксируется на уровне менее 0,5 случая на 100 тысяч населения.

Фото V102.RU (архив)