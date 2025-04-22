ИИ обнаружил 30 кг подозрительного молока под Волгоградом

Общество 22.04.2025 09:22
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22.04.2025 09:22
Нарушение на площадке индивидуального предпринимателя из Октябрьского района Волгоградской области выявили в Россельхознадзоре с помощью ИИ и аналитических модулей ФГИС «ВетИС» системы «Меркурий». Как сообщили ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении ведомства, ветеринарным специалистом оформлен производственный сертификат на сырое коровье молоко объемом в 10 кг, в котором отсутствовала справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков. А это должно служить подтверждением безопасности молока. Кроме того, выявлены ещё 2 производственных сертификата на молоко общим весом 20 кг с аналогичным нарушением.
Данный факт нарушает прослеживаемость пищевой продукции и может привести к выпуску небезопасной продукции животного происхождения, подчеркнули в управлении.
По данному факту предпринимателю объявлено предостережение. Кроме того, в адрес комитета ветеринарии области направлены соответствующие материалы для принятия мер реагирования.
Фото администрации Волгоградской области (архив)
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