В Волжском 22 апреля на 2 суток отключат горячую воду

Общество 22.04.2025 08:08
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22.04.2025 08:08
Сегодня, 22 апреля, в 12-00 ч. в Волжском отключат горячую воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации городского округа Волгоградской области, подача ресурса возобновится 24 апреля в 17-00 ч.
Гидравлические испытания на прочность и плотность сетей теплоснабжения проводятся в рамках подготовки к отопительному сезону 2025-2026 гг. В ходе опрессовке в сетях создается избыточное давление, чтобы смоделировать ситуацию, аналогичную гидравлическому удару. Это позволяет выявить поврежденные и изношенные участки сетей, которые ремонтируются или заменяются в процессе подготовки к отопительному сезону.
Во время проведения испытаний возможно повреждение тепловых сетей и выход воды на поверхность. В случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия волжан убедительно просят не приближаться к таким местам. О подобных фактах следует сообщать в Единую диспетчерскую службу по телефону 41-18-01, либо по телефону экстренного вызова 112.
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