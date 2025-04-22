В Волгограде ушла из жизни легенда советского спорта Мария Шубина





В Волгограде 23 апреля состоится прощание с олимпийской чемпионкой по гребле Марией Шубиной. Мария Тимофеевна, как сообщил ИА «Высота 102» ее сын Михаил Шубин, скончалась 20 апреля на 95-м году жизни.

О кончине Марии Тимофеевны сообщили также в Федерации каноэ России.

– В греблю Мария Тимофеевна пришла лишь в 20 лет, совмещая тренировки с учебой в мединституте, а позже – с работой и воспитанием сына. Но уже в 30 лет, после рождения ребенка, она совершила невозможное: на Олимпиаде в Риме в 1960 году завоевала первое в истории СССР золото в гребле на байдарках-двойках вместе с Антониной Серединой. Ее спортивная карьера – это 4 золота чемпионатов мира, 4 победы на чемпионатах Европы и 10 титулов чемпионки СССР. А после завершения выступлений она посвятила себя науке, тренерской работе и воспитанию новых поколений спортсменов в Волгограде, куда переехала с мужем – знаменитым тренером Юрием Шубиным, – сообщили в Федерации.

В Волгограде Мария Шубина помогала супругу тренировать молодых спортсменов. Одновременно она защитила диссертацию, работала старшим преподавателем кафедры анатомии в институте физкультуры.

Старший сын легендарной спортсменки Константин в настоящее время возглавляет факультет «Здоровье и реабилитация» в Санкт-Петербургском университете физкультуры им. Лесгафта. Младший сын Михаил также посвятил себя медицине в Волгограде.

– Мария Тимофеевна всегда оставалась человеком удивительной скромности и силы. Даже свою олимпийскую победу она вспоминала с теплой иронией, рассказывая, как итальянский ассистент едва не сорвал старт, но ее команда все равно опередила соперниц. За то золото она получила лишь холодильник и 1000 рублей – но для нее главной наградой всегда была честь представлять страну, – вспоминают в Федерации каноэ.

Прощание с Марией Тимофеевной состоится в Волгограде в среду, 23 апреля, на Центральном (Димитровском) кладбище в 15.50.