Общество

В Волгограде ушла из жизни легенда советского спорта Мария Шубина

Общество 22.04.2025 10:37
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22.04.2025 10:37


В Волгограде 23 апреля состоится прощание с олимпийской чемпионкой по гребле Марией Шубиной. Мария Тимофеевна, как сообщил ИА «Высота 102» ее сын Михаил Шубин, скончалась 20 апреля на 95-м году жизни.   

О кончине Марии Тимофеевны сообщили также в Федерации каноэ России. 

– В греблю Мария Тимофеевна пришла лишь в 20 лет, совмещая тренировки с учебой в мединституте, а позже – с работой и воспитанием сына. Но уже в 30 лет, после рождения ребенка, она совершила невозможное: на Олимпиаде в Риме в 1960 году завоевала первое в истории СССР золото в гребле на байдарках-двойках вместе с Антониной Серединой. Ее спортивная карьера – это 4 золота чемпионатов мира, 4 победы на чемпионатах Европы и 10 титулов чемпионки СССР. А после завершения выступлений она посвятила себя науке, тренерской работе и воспитанию новых поколений спортсменов в Волгограде, куда переехала с мужем – знаменитым тренером Юрием Шубиным, – сообщили в Федерации. 

В Волгограде Мария Шубина помогала супругу тренировать молодых спортсменов. Одновременно она защитила  диссертацию, работала старшим преподавателем кафедры анатомии в институте физкультуры.

Старший сын легендарной спортсменки Константин в настоящее время возглавляет факультет «Здоровье и реабилитация» в Санкт-Петербургском университете физкультуры им. Лесгафта. Младший сын Михаил также посвятил себя медицине в Волгограде.  

– Мария Тимофеевна всегда оставалась человеком удивительной скромности и силы. Даже свою олимпийскую победу она вспоминала с теплой иронией, рассказывая, как итальянский ассистент едва не сорвал старт, но ее команда все равно опередила соперниц. За то золото она получила лишь холодильник и 1000 рублей – но для нее главной наградой всегда была честь представлять страну, – вспоминают в Федерации каноэ. 

Прощание с Марией Тимофеевной состоится в Волгограде в среду, 23 апреля, на Центральном (Димитровском) кладбище в 15.50. 

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