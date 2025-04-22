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Волгоградские энергетики завершают строительство энергообъектов в Станице Луганской

Главное 22.04.2025 09:43
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22.04.2025 09:43


В апреле 2025 года в подшефном Волгоградской области Станично-Луганском районе ЛНР специалисты АО «Волгоградоблэлектро» ввели в строй новую трансформаторную подстанцию. Как сообщает ИА «Высота 102», оборудование позволит повысить надёжность энергоснабжения местного ДК, а также создаст задел мощности, которого хватит не только самому учреждению, но и другим объектам.

– Всего за несколько недель специалистами было обустроено основание подстанции, а также доставлено и смонтировано основное трансформаторное оборудование мощностью 630 кВА. Чтобы вы понимали, работающий здесь с советских времён узел не мог похвастаться даже половиной новых возможностей и давно выработал свой ресурс, – рассказал журналистам заместитель главного инженера АО «Волгоградоблэлектро» Евгений Николаев.


В настоящее время Волгоградская область помогает с реконструкцией Станично-Луганского районного дворца культуры. Учреждение сейчас переживает второе рождение. Впервые с советских времён здесь производится полное масштабное обновление. А на финальном этапе сюда будет поставлено современное мультимедийное оборудование. Естественно, такое техническое перевооружение, а также развитие различных сфер экономики повлечёт и повышение потребления электроэнергии. В целях обеспечения качественного и надежного электроснабжения и охвата возрастающего спроса на электроэнергию специалисты «Волгоградоблэлектро» установили мощную подстанцию.

– Помимо трансформаторного оборудования, проект предусматривает и прокладку силовой линии, установку защитных устройств, а также подсоединение ДК, – добавил энергетик.


Примечательно, что дворец культуры расположен в самом сердце райцентра. Неподалеку находятся многочисленные социальные учреждения. Мощность нового объекта энергетического хозяйства позволит в будущем запитать от него и их линии.

– Подстанция нами была специально спроектирована таким образом, чтобы можно было подключить и дополнительных потребителей. Для этого предусмотрены резервные ячейки 0,4 кВ,– подчеркнул Евгений Николаев.


В работах принимают участие специалисты Михайловского, Волжского, Суровикинского, Пригородного филиалов межрайонных электрических сетей, а также центральной производственной базы города Волгограда. Примечательно, что для АО «Волгоградоблэлектро» помощь подшефному району стала доброй традицией.

– Мы здесь работаем с 2022 года. Каждую весну приезжаем, чтобы помочь станичникам. Очень приятно, что наша работа находит тёплый отклик у местных жителей. Уверен, что такая реакция, потому что результат налицо. Благодаря нашим специалистам практически все поселения Станично-Луганского района обеспечены уличным освещением на 80-100%. Мы постарались максимально охватить весь район, поэтому свет появился даже в самых отдалённых населённых пунктах, – добавил представитель волгоградской сетевой компании.


Отметим, в реализации масштабных социально ориентированных проектов на территории ЛНР за три года приняли участие десятки волгоградских специалистов, среди которых и «Волгоградоблэлектро».

Фото: Александр Иванов

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