Сотрудники «Красного октября» вышли на весенний субботник

Общество 21.04.2025 17:24 Реклама
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21.04.2025 17:24 Реклама
На «Красном октябре» состоялось традиционное мероприятие по благоустройству территории. В экологической акции приняли участие 230 заводчан – руководство предприятия, сотрудники заводоуправления, представители профсоюзного комитета и Совета ветеранов.
За время субботника заводчане привели в порядок прилегающий к предприятию участок вдоль проспекта Металлургов от КПП-2 до КПП-4. Территория была очищена от сухой листвы и веток. Общими усилиями было собрано порядка двух с половиной тонн мусора.
– Участием в подобных мероприятиях мы вносим посильный вклад в заботу о природе. Чистота вокруг начинается с нас самих – приятно идти на завод по ухоженной улице, особенно, если ты сам приложил к этому руку. Здорово работать на предприятии, которое неравнодушно относится к окружающей среде, – поделилась ведущий специалист административного отдела Жанна Меркушова.
Весенняя уборка проводится в рамках апрельского месячника по благоустройству заводской территории и прилегающих зон. Так, все производственные подразделения подготавливают закрепленные за ними участки к весенне-летнему периоду и поддерживают на них чистоту. Работники хозяйственного управления занимаются уборкой общезаводских зеленых зон, в том числе сквера перед заводоуправлением – приводят в порядок газоны, производят опиловку сухих деревьев, высаживают новые цветы и кустарники.
Напомним, что вопросам экологии «Красный октябрь» уделяет особое внимание. На предприятии ведутся мероприятия по минимизации воздействия на окружающую среду, модернизируется очистное оборудование основных фондов. Сотрудники завода также принимают активное участие в различных экологических акциях, направленных на сохранение водных ресурсов, благоустройство зеленых зон, поддержание чистоты вдоль берега Волги.
Фото: «Красный октябрь».
Реклама. АО «Корпорация Красный октябрь» ИНН 3459080648, erid: F7NfYUJCUneRHyjxTVaD
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