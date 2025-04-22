Волгоградским участникам СВО простили долгов на 2,9 млрд

приостановлено более 41,8 тысяч исполнительных производств на сумму 2,7 млрд рублей. Исключение составили алиментщики, а также те, кто возмещал вред в связи со смертью кормильца. Меры принудительного исполнения по таким производствам не применяются до устранения обстоятельств, послуживших основанием для их приостановления, то есть на весь срок контракта или мобилизации.

44 тысячи исполнительных производств на общую сумму 2,9 млрд рублей в отношении военнослужащих и членов их семей приостановлено и прекращено в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФСПП, в частности,