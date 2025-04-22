Общество

Волгоградским участникам СВО простили долгов на 2,9 млрд

Общество 22.04.2025 10:25
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22.04.2025 10:25


44 тысячи исполнительных производств на общую сумму 2,9 млрд рублей  в отношении военнослужащих и членов их семей приостановлено и прекращено в Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном УФСПП,  в частности, приостановлено более 41,8 тысяч исполнительных производств на сумму 2,7 млрд рублей. Исключение составили алиментщики, а также те, кто возмещал вред в связи со смертью кормильца. Меры принудительного исполнения по таким производствам не применяются до устранения обстоятельств, послуживших основанием для их приостановления, то есть на весь срок контракта или мобилизации.
Кроме того, прекращено 1600 исполнительных производств на сумму 134 млн рублей о взыскании кредитов, в том числе ипотечных, в отношении военнослужащих, заключивших контракт с Министерством обороны РФ с 1 декабря 2024 года, и 180 исполнительных производств на общую сумму 20 млн рублей в отношении супругов военнослужащих.
В УФСПП напомнили: чтобы воспользоваться правом приостановления исполнительных производств, должникам необходимо направить соответствующее ходатайство в подразделение судебных приставов, где ведется производство, с приложением документов, подтверждающих факт заключения контракта с Министерством обороны РФ. Сделать это можно любым удобным способом, в том числе с помощью портала Госуслуг. В отношении должников, убывших за пределы места проживания, заявление о приостановлении исполнительного производства могут подать близкие родственники.
Фото V102.RU (архив)

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