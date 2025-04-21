В Волгоградской области свыше 500 представителей поисковых отрядов из регионов России, а также Беларуси и Казахстана примут участие в традиционной «Вахте Памяти», передает V102.RU.

По информации администрации Волгограда, поисковая экспедиция под названием «Донской Фронт 2025» пройдет с 25 апреля по 7 мая на территории Городищенского района, где в период Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои на ближних подступах к Сталинграду.

- Найденные во время экспедиции останки погибших советских солдат будут с почестями захоронены на военно-мемориальном кладбище Россошки Городищенского района Волгоградской области, - рассказали в мэрии.

В списках участников заявлены 52 поисковых отряда, которые прибудут в Волгоград из Москвы, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ульяновской, Оренбургской, Самарской, Челябинской, Саратовской областей, Краснодарского края, Крыма, Дагестана и Татарстана, а также Луганской Народной Республики и др. Поисковики из Беларуси и Казахстана будут участвовать в этой акции впервые.

Фото из архива V102.RU