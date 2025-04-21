Общество

Профсоюзы отказались от первомайской демонстрации в Волгограде

Общество 21.04.2025 12:50
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21.04.2025 12:50


Традиционной демонстрации на 1 мая в Волгограде не будет. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующее решение было принято на заседании президиума Волгоградского облсопрофа. Основной формой проведения Акции в Волгограде 1 мая 2025 года определен митинг и гала–концерт «Салют Великой Победы» во Дворце культуры профсоюзов с участием лучших самодеятельных коллективов и исполнителей.

В городских округах и муниципальных районах области решено провести встречи профсоюзного актива с представителями исполнительной и законодательной власти, социальными партнерами, руководителями предприятий и организаций с обсуждением роли человека труда в развитии экономики и страны, чествование лучших представителей трудовых коллективов, пояснили в волгоградском облсовпрофе. 

Напомним, первомайские демонстрации были отменены в Волгограде в 2020 и в 2021 годах из-за пандемии коронавируса. В 2022 году акция на 1 мая прошла в обычном формате. А в 2023 и в 2024 годах Первомай профсоюзы отпраздновали на митингах и концертах, в том числе во Дворце культуры профсоюзов.  

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