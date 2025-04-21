На 5150 новорожденных в Волгоградской области открыли лицевые счета

Общество 21.04.2025 10:31
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21.04.2025 10:31
За четыре месяца 2025 года отделение Социального фонда России по Волгоградской области проактивно открыло 5150 лицевых счетов с постоянным страховым номером для новорожденных. Как сообщили в региональном отделении СФР, родителям малышей не пришлось самостоятельно никуда обращаться, документы оформляются на основании данных из информационных систем ЗАГС.
СНИЛС — страховой номер индивидуального лицевого счета. Каждый номер уникален и остается неизменным всю жизнь. Это — второй по необходимости документ после регистрации рождения ребенка. Без него малышу невозможно оформить медицинский полис и встать на учет в поликлинике. Страховой номер также используется при назначении различных социальных льгот, пособий, в том числе для получения сертификата на материнский капитал.
Напомним, с 2019 года вместо «зелёной карточки» выдается бумажное уведомление, заверенное территориальным органом СФР или МФЦ.
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