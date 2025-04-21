Волгоградская область оборудует видеокамерами 937 пунктов для ЕГЭ-2025

937 пунктов проведения ЕГЭ-2025 в Волгоградской области оснастят цифровыми видеокамерами и другим оборудованием, необходимым для обеспечения видеосъемки, кодирования и записи видеосигнала и хранения архива, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная стоимость закупки составляет 34,9 миллиона рублей.

Согласно технической документации, непрерывный видеосигнал с пунктов проведения Единого госэкзамена в Волгоградской области должен передаваться в федеральный центр обработки данных с 14 мая по 23 сентября текущего года. Также исполнитель работ должен обеспечить техвозможность для хранения видео в течение 10 календарных дней с момента записи и, если потребуется, коллективного просмотра видеотрансляции проведения ЕГЭ.

Победителя закупки определят в конце апреля текущего года.