Общество

Волгоградская область оборудует видеокамерами 937 пунктов для ЕГЭ-2025

Общество 21.04.2025 11:40
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21.04.2025 11:40


937 пунктов проведения ЕГЭ-2025 в Волгоградской области оснастят цифровыми видеокамерами и другим оборудованием, необходимым для обеспечения видеосъемки, кодирования и записи видеосигнала и хранения архива, сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок.

Начальная стоимость закупки составляет 34,9 миллиона рублей. 

Согласно технической документации, непрерывный видеосигнал с пунктов проведения Единого госэкзамена в Волгоградской области должен передаваться в федеральный центр обработки данных с 14 мая по 23 сентября текущего года. Также исполнитель работ должен обеспечить техвозможность для хранения видео в течение 10 календарных дней с момента записи и, если потребуется, коллективного просмотра видеотрансляции проведения ЕГЭ. 

Победителя закупки определят в конце апреля текущего года. 

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