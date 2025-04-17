На Набережной Волгограда зажгли полторы тысячи свечей

Общество 17.04.2025 21:50
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17.04.2025 21:50
Акция, посвященная памяти жертв геноцида в Сталинградской области в период Великой Отечественной войны, прошла сегодня, 17 апреля, на Центральной набережной Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, на площадке мемориального комплекса «Бронекатер БК-31» волонтеры выложили из свечей-лампадок «Огненные картины войны».
В мероприятии приняли участие более 120 человек: руководители опорных площадок всероссийского проекта «Без срока давности» из 35 субъектов РФ, активисты детских и молодежных патриотических объединений Волгоградской области, сотрудники центра патриотической работы «Авангард», поисковики, волонтеры Победы.
Фото администрации Волгоградской области
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