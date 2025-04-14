Общество

В Волжском пьяный пироман поджег три «Газели»

Общество 14.04.2025 12:13
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14.04.2025 12:13


В Волжском Волгоградской области полиция задержала 24-летнего мужчину, который подозревается в поджоге трех «Газелей». Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, инцидент с массовым поджогом произошел на улице Титова в поселке Краснооктябрьский. 

Сотрудники оперативно смогли установить личность подозреваемого. Волжанин сознался в содеянном и пояснил, что совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения с помощью зажигалки. Сумма причиненного ущерба устанавливается правоохранительными органами. 

- Следователем возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - уточнили в пресс-службе регионального главка МВД. 

За содеянное злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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