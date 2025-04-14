



С 14 апреля в многоквартирных и жилых домах прекратится подача тепла. Решение принято администрацией Волгограда в связи с тем, что в городе пройден пик похолодания, с понижением температуры до околонулевых отметок, и получен благоприятный прогноз от Волгоградского ЦГМС.

АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» напоминает жителям Волгограда о порядке начисления платы за отопление в связи с окончанием сезона.

Стоит отметить, что дата завершения отопительного периода не влияет на размер платежей для владельцев квартир в домах, не оснащенных общедомовыми приборами учета тепла. Жителям следует уточнить в своей управляющей компании наличие такого прибора.

В домах без счетчиков плата за отопление распределяется равномерно на 7 месяцев (с октября по апрель), независимо от даты начала и окончания отопительного периода. Норматив потребления для каждого дома рассчитывается индивидуально, с учетом этажности, года постройки, конструктивных особенностей дома.

В домах, оборудованных общедомовыми счетчиками тепла, начисления производятся на основании фактического потребления тепловой энергии.

Важно понимать, что начисления производятся по показаниям приборов учета, которые снимаются с 23 числа по 26 число, а не на конец месяца. Поэтому нужно учитывать, что в начисления апреля по показаниям ОДПУ будут входить также оставшиеся дни марта.





Реклама. АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК», ИНН 3445061691, erid: F7NfYUJCUneRHyWqvrDt