Заболеваемость ОРВИ сократилась в Волгоградской области в 1,8 раза

Общество 08.04.2025 17:41
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08.04.2025 17:41
В Волгоградской области количество случаев ОРВИ уменьшилось на 6% по сравнению с предыдущей неделей. А за месяц снижение составило 1,8 раза. Такие данные, передает ИА «Высота 102», сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Количество школ, где был введен частичный карантин по классам, снизилось до 8.
Заболеваемость COVID-19 осталась на уровне прошлой недели – менее 1 случая на 100 тысяч населения. В структуре циркулирующих в регионе вирусов по-прежнему выявляется грипп в сочетании с РС-вирусом, риновирусом, метапневмовирусом, коронавирусом (HCoV), а также с бактериальными возбудителями.
В РПН обращают внимание на возможные осложнения острых респираторных инфекций, которые могут привести к бронхитам, пневмонии и даже поражениям сердечно-сосудистой системы. Поэтому в первые дни заболевания необходимо сразу обращаться за медицинской помощью.
Фото V102.RU (архив)
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