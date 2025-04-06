Общество

В Волгограде бетонопад над проезжей частью обошёлся чиновникам в 690 тыс. рублей

Общество 06.04.2025 09:20
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06.04.2025 09:20


Центральный районный суд Волгограда помог водителю взыскать с городской администрации материальный ущерб после необычного ДТП. Как сообщает ИА «Высота 102», автомобиль Hyundai VI получил серьёзные повреждения после падения увесистого куска бетона с путепровода через 3-ю Продольную магистраль. В результате кузов машины получил серьёзные повреждения.

Согласно материалам разбирательства, последствия происшествия были зафиксированы Госавтоинспекцией. Кроме того, владелец заказал экспертизу стоимости ремонта. Согласно выводам независимого эксперта, устранение последствий падения фрагментов моста обойдётся в 667 тыс. рублей. Данную сумму мужчина и указал в исковом заявлении к мэрии.

Отметим, согласно решению суда, именно администрация Волгограда отвечает за содержание объектов дорожной инфраструктуры на территории города, а также несёт ответственность, в случае если ненадлежащее состояние сооружений повлекло повреждение чужого имущества. Теперь чиновникам предстоит раскошелиться на 690 тыс. рублей. В эту сумму включены как расходы на ремонт иномарки, так и на экспертизу и издержки судебного делопроизводства.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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