В музее-панораме «Сталинградская битва» в Волгограде выступит профессиональный детский ансамбль из Москвы, который называют преемником традиций Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, передает V102.RU.

Как сообщили в музее-панораме, участники творческого ансамбля «Юные патриоты» являются членами «Юнармии». Многие из них - дети из семей участников специальной военной операции. Артистам от 5 до 17 лет.

- В программе прозвучат известные произведения знаменитых отечественных композиторов – Исаака Дунаевского, Эдуарда Колмановского, Евгения Крылатова, Александра Александрова и других, - уточнили в пресс-службе музея-заповедника «Сталинградская битва». - Можем сказать, что это будет грандиозно!

Концерты пройдут 4 и 5 апреля, а зрителями станут ветераны Великой Отечественной войны, участники СВО, представители молодежных патриотических организаций, учреждений культуры города.

- Поездка в Сталинград (Волгоград) исполнение этой программы в городе, где произошла решающая битва в войне 1941-1945 гг знаковое событие для нашего ансамбля, - в свою очередь сообщили «Юные патриоты» в социальных сетях.

Отметим, что их концертная программа посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.