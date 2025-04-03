В Гумраке проверяют питьевую воду после жалоб местных жителей





В поселке Гумрак на западе Волгограда специалисты лаборатории «Концессий водоснабжения» проверяют качество питьевой воды после жалобы одной из местных жительниц. Как рассказали ИА «Высота 102» в ресурсоснабжающей компании, накануне состоялся внеплановый выезд в поселок бактериолога.

Жительница Гумрака, сообщает информагентство, обратила внимание на чистоту питьевой воды в кранах. Специалист Центральной испытательной лаборатории природно-питьевой воды «Концессий водоснабжения» во время выезда измерила температуру воздуха и воды, продезинфицировала край трубы. Затем был произведен отбор проб на химические показатели, показатели хлора и микробиологические показатели. По результатам испытаний проб воды заказчику будет направлена информация.

Отметим, что качество питьевой воды, поступающей жителям Волгограда, в том числе, и Гумрака, специалисты лаборатории проверяют ежемесячно путем отбора проб. До сих пор по результатам исследований в распределительной сети города все отобранные пробы соответствовали требованиям СанПиН.

Напомним, что питьевая вода из Волгоградского водохранилища после поэтапной очистки на водоочистных сооружениях поставляется в Гумрак по центральному водопроводу. К сетям поселок был подключен сравнительно недавно – лишь 10 лет назад. До этого местные жители использовали воду из скважин на своих участках. Потребителями ресурса в Гумраке являются 4500 человек.